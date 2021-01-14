Родившимся после 1972 года россиянам рекомендовали забыть про пенсию

Родившимся после 1972 года россиянам рекомендовали забыть про пенсию
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прожить на государственное пособие будет невозможно, предупредил экономист

Пенсионный фонд (ПФР) уже сегодня испытывает существенный дефицит, в будущем он усугубится, поэтому пенсии будут мизерными. В этом убежден финансовый аналитик Виталий Калугин.

Сейчас для ликвидации "дыры" в ПФР используются средства федерального бюджета. Для изменения ситуации нужно расширять экономику, чтобы можно было собирать больше налогов, подчеркнул эксперт. Но этой проблемой не занимаются, поэтому максимум, что на что пойдут власти, – это повысят НДС. Таким образом, существенно поднять размер пенсий государство не сможет, и с течением времени выплаты станут настолько низкими, что на них будет невозможно прожить.

"Людям, родившимся после 1972 года, рассчитывать на пенсию не стоит", 

– приводит URA.RU мнение Калугина.

Впрочем, с этим утверждением согласны не все. Так, парламентарий Светлана Бессараб напомнила, что в обязанность государства входит ежегодная индексация пенсий на размер не ниже уровня инфляции. По расчетам, к 2024 г. неработающие пенсионеры будут получать в среднем 20 тыс.рублей в месяц.

С 1 января 2021 г. страховые выплаты по старости были проиндексированы на 6,3%. В результате средняя пенсия в РФ составила 17,5 тыс. рублей. Несмотря на это, эксперт спрогнозировал ухудшение уровня жизни пенсионеров в новом году. Специалисты рекомендуют гражданам самостоятельно думать о средствах на жизнь в пожилом возрасте.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
не корми. и хватит слушать сказки ваших зомбоящиков.
нормальные люди после 1972 г. рождения давно уехали из мордора.
там можно только умирать.
Вот только по закону - надо платить. Хотелось бы чтобы так же по закону можно было бы отчисления переводить на свой процентный счет. И чо сразу Мордор? Весь остальной мир - сплошь светлые эльфы сил добра а в стране победившего Майдана сплошь розовощекие добродушные хоббитцы? Пф. Шаблоны...
Гость
Ответить
Гость
Да нет проблем! Где можно отказаться платить взносы в ПФР? Не хочу в таком случае кормить этих дармоедов со своей ЗП
не корми. и хватит слушать сказки ваших зомбоящиков.
нормальные люди после 1972 г. рождения давно уехали из мордора.
там можно только умирать.
Гость
Ответить
Да нет проблем! Где можно отказаться платить взносы в ПФР? Не хочу в таком случае кормить этих дармоедов со своей ЗП
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