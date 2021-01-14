Чтобы ростки были здоровыми и крепкими, нужно правильно выбрать фазу Луны

Для получения богатого урожая помидоров нужно не только вовремя поливать кусты и убирать сорняки. Вначале следует правильно посеять рассаду.

Перед этим важно определиться с сортом томатов. А еще подобрать определенную фазу Луны. Тогда ростки будут здоровыми и крепкими. Ночное светило оказывает непосредственное влияние на все, что связано с землей. Поэтому сажать, поливать, полоть и т.п. необходимо лишь в определенные периоды.

Когда Луна "растет", процессы движения сока от корней к верху растения ускоряются, благодаря чему посеянные или высаженные томаты станут расти быстрее. Это время подходит для обработки грунта и добавления в него удобрений, посадки и пересадки растений, обильного полива земли и наиболее благоприятно для посева рассады.

Томаты детерминантных сортов надо сеять в первой половине фазы, индетерминантных – ближе к полнолунию. В полнолуние сажать их вообще нельзя. Ана убывающую Луну можно, ведь в этот период влага поступает к корням.

Не последнюю роль играет и место для рассады. На постоянном отток жидкости из корней уменьшает чувствительность ростков к возможным повреждениям, и они сильнее окрепнут. Однако такое место не подходит, если светило растущее или полное.

В феврале удачным будет посев рассады томатов с 12-го по 14-е и с 16-го по 19-е, а также 24-е число. В марте таких дней меньше (4-е и с 17-го по 19-е), а в апреле только два: 19-е и 28-е.

Ранее сообщалось о необычном способе подготовки рассады помидоров. Оказалось, что семена томатов, как и чеснок, можно сеять под зиму. Первые всходы могут появиться уже через две недели.