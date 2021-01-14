Мигранты устроили погром в Брюсселе

Протестующие сожгли полицейский участок

В массовые беспорядки вылилась протестная акция мигрантов, изначально разрешенная властями Брюсселя в Бельгии. Чтобы остановить погромы, полицейские применили спецсредства. Более 100 человек задержаны.

Возмущение мигрантов в Брюсселе вызвала смерть в полицейском участке 23-летнего выходца из Гвинеи. Он был задержан 9 января. По одним данным, он самовольно покинул центр для больных коронавирусом, по другим, отказался предъявить паспорт во время рейда по контролю за соблюдением карантинных мер.

После задержания молодому гвинейцу стало плохо, вскоре он скончался. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Эта смерть вывела на улицы Брюсселя сотни человек, протестующих против полицейского произвола.

Акция на 100 человек была согласована на 13 января, однако участников оказалось намного больше, а потом они отказались расходиться, подожгли полицейский участок, забросали силовиков камнями и петардами. Одновременно они крушили витрины магазинов, встречные автомобили, досталось даже кортежу бельгийского короля Филиппа.

Чтобы остановить беспорядки, полиция использовала перцовый спрей и другие спецсредства. Более 100 человек были задержаны.

Пользователи соцсетей, комментируя случившееся, сравнивают события в Брюсселе с акциями движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") в США.

"Мигранты подожгли полицейский участок в Брюсселе – в субботу во время попытки ареста погиб преступник. Евровариант движения BLM. Завтра на месте его гибели поставят купель для крещения",

– написал в "Твиттер" пользователь "Олег. Великий князь. Актер, режиссер, художник".