Организаторы продлили срок подачи заявок на конкурс "Мастера гостеприимства"

Успеть на подачу заявок смогут все представители индустрии гостеприимства

Кампания по подаче заявок на II сезон общероссийского конкуса "Мастера гостеприимства" продлена до конца текущего месяца. Теперь можно зарегистрироваться на портале проекта до 31 января.

Организаторы решили продлить кампанию из-за высокого уровня активности будущих участников. Теперь успеть на подачу необходимого заявления могут все желающие.

Для этого необходимо записать на видеокамеру приглашение в ваш любимый уголок России, а затем загрузить его на свою страницу в соцсетях с хештегами #Мастерагостеприимства и #Россияудивляет. После этого автор должен загрузить ссылку в своем личном кабинете на портале конкурсной программы. Те, кому удалось записать самые интересные приглашения, получат возможность отправиться с увлекательным туром по стране.

По словам главы направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова, в праздничный период организаторы получили огромное количество просьб о продлении периода подачи заявок. Во втором сезоне, уверен он, основная часть "мастеров" должна обновиться более чем наполовину. После 31 января организаторы выберут наиболее креативные работы, авторы которых станут обладателями туров на популярные зимние курорты страны.

В этом году стартует новый национальный проект, в соответствии с которым власти примут закон о туризме. Представители туротрасли отмечают, что сфера нуждается в профессионалах своего дела и интересных творческих проектах.

Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке.