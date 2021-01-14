На Майдане начались стычки из-за печенья

На Майдане начались стычки из-за печенья
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
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На Украине вновь активизировались "титушки"

Провокаторы в Киеве пытаются устроить новые столкновения правоохранителей и протестующих на Майдане. Драка из-за пончиков вполне может перерасти в общенациональные беспорядки, предупреждают участники акции.

На главной площади Киева с конца декабря 2020 г. проходит бессрочная протестная кампания бессрочная предпринимателей. Они требуют соблюдения права на труд во время карантина и отмены обязательного использования кассовых аппаратов малым бизнесом. Накануне эта акция едва не закончилась столкновениями с полицией.

Сторонники хотели поддержать протестующих 13 января и принесли на майдан коробки с печеньем и пончиками. Но путь им перегородили люди в черном, с балаклавами на голове, но без шевронов и погон на форме. Завязалась драка. На помощь неизвестным подоспела полиция. В итоге люди в черном спокойно покинули место событий, а правоохранители отказались принять жалобу о нападении, заявив, что не заметили никаких нарушений. Об этом "Стране" рассказал лидер движения "SaveFOP"  Сергей Доротич.

По его мнению, на площади работали "титушки" – провокаторы, которые хотят перевести протесты предпринимателей в плоскость масштабных столкновений.

"Кто-то хочет разжечь огонь снова, тут, на Майдане, чтобы страну снова бросить в пропасть и беспорядки",

передает "Украина.ру" слова активиста. По его мнению, правоохранительные силы Незалежной тоже в этом участвуют.

На Украине сейчас действует строгий карантин из-за эпидемии коронавируса. С 8 января закрыты кафе, рестораны, спортивные, образовательные и развлекательные учреждения. При этом власти Незалежной не скрывают, что отказываются от российской вакцины от COVID-19 по политическим мотивам.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Иван
Да чувствуется что так-просто Москва Украину не оставят в покое. Россия хочет овладеть Украиной - "изнутри" т.б. силами самих украинцев. И смотришь до мая или до осени - власть меняется, к власти приходят лояльные Москве силы и по-тихоньку Россия заимеет рядом и ещё одну "Беларуссию".
Иван, тебе надо срочно к врачу, а то можешь закончить свою жизнь, как американский министр обороны Джеймс Форрестол. Он с криком "Русские идут" покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна высотного дома.
Алеша
Ответить
Иван
Да чувствуется что так-просто Москва Украину не оставят в покое. Россия хочет овладеть Украиной - "изнутри" т.б. силами самих украинцев. И смотришь до мая или до осени - власть меняется, к власти приходят лояльные Москве силы и по-тихоньку Россия заимеет рядом и ещё одну "Беларуссию".
Москва давно оствила Украину и страна привратилась в окраину с клоуном. И чуть что выскакивает клоун и кричит - Москва. Ну ребятки уже 6 лет прошло. Сначало смешило теперь от хохлов не то что то грусть а как бы смотрим на бомжей с красным дипломом.
Иван
Ответить
Да чувствуется что так-просто Москва Украину не оставят в покое. Россия хочет овладеть Украиной - "изнутри" т.б. силами самих украинцев. И смотришь до мая или до осени - власть меняется, к власти приходят лояльные Москве силы и по-тихоньку Россия заимеет рядом и ещё одну "Беларуссию".
Гость
Ответить
опять хохлопидорасы бунтуют . Всем печенек и покрышек!
Гость
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Ура-а-а-а-а! Даешь каждому бандере по 100500 пендоских пирогов в сракъу!
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