На Украине вновь активизировались "титушки"

Провокаторы в Киеве пытаются устроить новые столкновения правоохранителей и протестующих на Майдане. Драка из-за пончиков вполне может перерасти в общенациональные беспорядки, предупреждают участники акции.

На главной площади Киева с конца декабря 2020 г. проходит бессрочная протестная кампания бессрочная предпринимателей. Они требуют соблюдения права на труд во время карантина и отмены обязательного использования кассовых аппаратов малым бизнесом. Накануне эта акция едва не закончилась столкновениями с полицией.

Сторонники хотели поддержать протестующих 13 января и принесли на майдан коробки с печеньем и пончиками. Но путь им перегородили люди в черном, с балаклавами на голове, но без шевронов и погон на форме. Завязалась драка. На помощь неизвестным подоспела полиция. В итоге люди в черном спокойно покинули место событий, а правоохранители отказались принять жалобу о нападении, заявив, что не заметили никаких нарушений. Об этом "Стране" рассказал лидер движения "SaveFOP" Сергей Доротич.

По его мнению, на площади работали "титушки" – провокаторы, которые хотят перевести протесты предпринимателей в плоскость масштабных столкновений.

"Кто-то хочет разжечь огонь снова, тут, на Майдане, чтобы страну снова бросить в пропасть и беспорядки",

– передает "Украина.ру" слова активиста. По его мнению, правоохранительные силы Незалежной тоже в этом участвуют.

На Украине сейчас действует строгий карантин из-за эпидемии коронавируса. С 8 января закрыты кафе, рестораны, спортивные, образовательные и развлекательные учреждения. При этом власти Незалежной не скрывают, что отказываются от российской вакцины от COVID-19 по политическим мотивам.