Женщина в последнее время все реже появляется рядом с президентом

Слухи о том, что Александр Лукашенко питает особую слабость к женщинам муссируют давно. К примеру, кто в действительности является матерью младшего сына белорусского президента публично лидер не рассказывает, хотя журналисты полагают, что ей является Светлана Коношенко – личный врач Александра Григорьевича. Какое-то время из-за того, что женщина была рядом с ним на многих официальных мероприятиях ее даже называли "тайной женой" Лукашенко.

Официально политик состоит в браке с Галиной Лукашенко с 1975 года. Женщина живет отдельно от супруга на Шкловщине до сих пор. Близкие знакомые утверждают, что она сама отказалась ехать в Минск. Президент же, как пишет издание "Белорусский партизан", давно живет в окружении других женщин.

В конце нулевых, после ухода привлекательной блондинки Ирины Абельской с должности личного врача президента, рядом с Лукашенко появилась не менее эффектная белокурая дама Светлана Коношенко. После повышения квалификации она получила должность лечащего врача главы Белоруссии.

"Новый врач службы безопасности появлялась с Лукашенко на приеме у Папы Римского и во время официальных визитов в Киев и Ереван. И даже приезжала в гости к все еще официальной теще белорусского руководителя. Коношенко для Лукашенко больше чем врач: участвует в сборе урожая картошки и покосе травы с президентом – иногда единственная из женщин", – пишет издание.

В телеграм-канале "НеМалахов" появился снимок Лукашенко рядом с его "тайной женой".

Однако в последнее время Коношенко все реже стала появляться в окружении президента – на смену ей пришли новые светловолосые девушки. Как считают журналисты, блондинки для Александра Лукашенко стали "слабым местом".

Во время недавнего интервью с Наилей Аскер-Заде многих смутил факт, что блины гостям подавала пресс-секретарь президента. Коношенко рядом с Лукашенко в тот момент не было. К слову, после этого интервью российская журналистка пожаловалась, что стала получать угрозы в свой адрес.