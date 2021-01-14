Слабое место: появилось фото Лукашенко с "тайной женой"

Слабое место: появилось фото Лукашенко с "тайной женой"
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина в последнее время все реже появляется рядом с президентом

Слухи о том, что Александр Лукашенко питает особую слабость к женщинам муссируют давно. К примеру, кто в действительности является матерью младшего сына белорусского президента публично лидер не рассказывает, хотя журналисты полагают, что ей является Светлана Коношенко – личный врач Александра Григорьевича. Какое-то время из-за того, что женщина была рядом с ним на многих официальных мероприятиях ее даже называли "тайной женой" Лукашенко. 

Официально политик состоит в браке с Галиной Лукашенко с 1975 года. Женщина живет отдельно от супруга на Шкловщине до сих пор. Близкие знакомые утверждают, что она сама отказалась ехать в Минск. Президент же, как пишет издание "Белорусский партизан", давно живет в окружении других женщин. 

В конце нулевых, после ухода привлекательной блондинки Ирины Абельской с должности личного врача президента, рядом с Лукашенко появилась не менее эффектная белокурая дама Светлана Коношенко. После повышения квалификации она получила должность лечащего врача главы Белоруссии. 

"Новый врач службы безопасности появлялась с Лукашенко на приеме у Папы Римского и во время официальных визитов в Киев и Ереван. И даже приезжала в гости к все еще официальной теще белорусского руководителя. Коношенко для Лукашенко больше чем врач: участвует в сборе урожая картошки и покосе травы с президентом – иногда единственная из женщин", – пишет издание. 

В телеграм-канале "НеМалахов" появился снимок Лукашенко рядом с его "тайной женой".

Однако в последнее время Коношенко все реже стала появляться в окружении президента – на смену ей пришли новые светловолосые девушки. Как считают журналисты, блондинки для Александра Лукашенко стали "слабым местом". 

Во время недавнего интервью с Наилей Аскер-Заде многих смутил факт, что блины гостям подавала пресс-секретарь президента. Коношенко рядом с Лукашенко в тот момент не было. К слову, после этого интервью российская журналистка пожаловалась, что стала получать угрозы в свой адрес. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
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абы что.....лишь бы обкакать...
Гость
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С ним сразу не поехала жена, мать его детей,а это говорит о многом! Я по-бабьи рассудила еще тогда: наверно,он тот еще ходок,раз жена не пожелала быть рядом! А она очень даже симпатичная и достойная женщина!
Гость
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На месте Эйсмонт (мужа) надо бы задуматься с чего бы это его жена чувствует себя эдакой хозяюшкой в жилище Лукашенко. Что у него поваров что-ли нету или девушек из службы протокола? На худой конец сгодилась бы и Ермошина в кокошнике. Политические взгляды могут быть одинаковыми, но жена всё-таки у каждого должна быть своя.
Гость
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жена на руках или рядом?
Гость
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Оказывается ни что человеческое ему не чуждо :-)
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