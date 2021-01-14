Могут задержать по прилету: Навального объявили в розыск

Могут задержать по прилету: Навального объявили в розыск
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Берлинский пациент злостно нарушает российское законодательство

Скандальный оппозиционер Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск. Поиск якобы отравленного блогера ведется с 29 декабря прошлого года.

Как разъяснили эксперты столичного управления Федеральной службы исполнения наказания, ранее Навального осудили к условному сроку в России. По российским законам, осужденный должен регулярно отмечаться в органах ФСИН.

Однако Навальный систематически нарушал данные требования. Такое поведение может привести к замене условного срока на реальный, о чем блогера не раз предупреждали.

Навальный должен был посещать ведомство в период с 17 августа 2020 по 29 декабря 2020 года, но этого не делал. Отмечается, что его пребывание в немецкой клинике "Шарите" было учтено, однако после выписки 23 сентября 2020 года Навальный по собственному решению остался в Германии.

Теперь стражи порядка должны задержать Навального, как только он будет обнаружен. Напомним, недавно блогер объявил, что 17 января вернется в Россию.

Ольга ФЕДОРОВА

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