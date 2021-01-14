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Экс-главу итальянского правительства Сильвио Берлускони
забрали в больницу. У 84-летнего политика проблемы с сердцем – причиной госпитализации стала сердечная аритмия.
Как отмечает телеканал Rai News 24, медики проведут плановую проверку и отправят Берлускони домой.
Напомним, в сентябре прошлого года политик переболел коронавирусом.
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