Берлускони попал в больницу

Политика госпитализировали в Монако

Экс-главу итальянского правительства Сильвио Берлускони забрали в больницу. У 84-летнего политика проблемы с сердцем – причиной госпитализации стала сердечная аритмия.

Как отмечает телеканал Rai News 24, медики проведут плановую проверку и отправят Берлускони домой.

Напомним, в сентябре прошлого года политик переболел коронавирусом. 

Ольга ФЕДОРОВА

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