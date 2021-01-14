Бойцы ЦАР смогли освободить окрестности города Сибю, где были убиты журналисты из РФ

Бойцы ЦАР смогли освободить окрестности города Сибю, где были убиты журналисты из РФ
Фото: Lefort Lenoble/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Вооруженным силам Центральноафриканской республики (FACA) удалось освободить окрестности города Сибю, где раннее были убиты журналисты из РФ. Бойцы смогли увеличить зону контроля в провинции Кемо на пять тысяч квадратных километров.

Согласно информации издания NdjoniSango, бойцы смогли вернуть под контроль отрезок трассы Кага-Бандоро, включая территорию между Сибю и Декоа, где в конце июля 2018 года погибли Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль. Вооруженные силы смогли продвинуться на востоке до города Гримари, а на севере – в сторону Кага-Бандоро.

Стоит отметить, что до этого участники "Коалиции патриотов за перемены" предпринимали попытки захватить позиции FACA в районе Сибю. Но бойцы, подготовкой которых раннее занимались российские специалисты, смогли отразить нападение и вынудили противников покинуть занятые ими позиции. Таким образом вооруженные силы смогли освободить около 70% префектуры Кемо.

Внезапные атаки боевиков "Коалиции патриотов за перемены" преследовали цель сорвать выборы президента и членов Национальной ассамблеи 27 декабря 2020 года. Однако армия ЦАР успешно пресекла все провокации и смогла обеспечить безопасность своих граждан и избирательных участков. Здесь стоит отметить поддержку, оказанную специалистами из РФ и руандийским военным контингентом. Раннее бойцы ЦАР смогли отразить атаку бандформирований на столицу Банги.

Роман ИГНАТОВ

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