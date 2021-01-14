Бойцы ЦАР смогли освободить окрестности города Сибю, где были убиты журналисты из РФ

Вооруженным силам Центральноафриканской республики (FACA) удалось освободить окрестности города Сибю, где раннее были убиты журналисты из РФ. Бойцы смогли увеличить зону контроля в провинции Кемо на пять тысяч квадратных километров.

Согласно информации издания NdjoniSango, бойцы смогли вернуть под контроль отрезок трассы Кага-Бандоро, включая территорию между Сибю и Декоа, где в конце июля 2018 года погибли Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль. Вооруженные силы смогли продвинуться на востоке до города Гримари, а на севере – в сторону Кага-Бандоро.

Стоит отметить, что до этого участники "Коалиции патриотов за перемены" предпринимали попытки захватить позиции FACA в районе Сибю. Но бойцы, подготовкой которых раннее занимались российские специалисты, смогли отразить нападение и вынудили противников покинуть занятые ими позиции. Таким образом вооруженные силы смогли освободить около 70% префектуры Кемо.

Внезапные атаки боевиков "Коалиции патриотов за перемены" преследовали цель сорвать выборы президента и членов Национальной ассамблеи 27 декабря 2020 года. Однако армия ЦАР успешно пресекла все провокации и смогла обеспечить безопасность своих граждан и избирательных участков. Здесь стоит отметить поддержку, оказанную специалистами из РФ и руандийским военным контингентом. Раннее бойцы ЦАР смогли отразить атаку бандформирований на столицу Банги.