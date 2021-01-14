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Взрывы на магистральных газопроводах ГТС Украины, по которым, в том числе, российский газ поступает потребителям в Европу, могут стать рутинным явлением для Незалежной. К такому выводу пришел бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Подполковник обратил внимание на ЧП, случившееся 9 января наступившего года в Полтавской области, когда вблизи города Лубны произошел взрыв на участке советского газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому транспортируется голубое топливо из России странам Евросоюза.
Прозоров отметил, что тогда, к частью, в результате инцидента обошлось без жертв. Также не был остановлен транзит газа европейским потребителям. Тем не менее под угрозой оказалась подача топлива сразу в несколько близлежащих сел. А ведь на улице январские морозы, указал эксперт.
Он считает, что подобные инциденты уже становятся обычным делом для соборной и напомнил об аналогичной аварии на этой же магистрали в сентябре 2020-го, но уже в Васильковском районе Киевской
области.
В том ЧП
пожар от взрыва не могли ликвидировать в течение часа.
Власти, объясняя причину произошедшего, сообщили о
разгерметизация газового трубопровода высокого давления.
"Различные чрезвычайные ситуации в критической инфраструктуре страны становятся нормой. Квитанции на оплату ЖКХ продолжают шокировать граждан, но деньги не идут на реконструкцию устаревшей инфраструктуры", – написал экс-сотрудник СБУ в своем телеграм-канале UKR_LEAKS.
На магистрали "Уренгой-Помары-Ужгород" давно не проводился ремонт, хотя он и планировался еще 10 лет назад. И это одна из основных проблем и причин аварий на ГТС соборной.
Но есть еще угроза подрывов и террористических актов со стороны украинских националистов, считает Прозоров. В качестве примера он привел набег радикалов из запрещенного в РФ экстремистского бандформирования "Правый сектор" в сентябре 2014 г. на
предприятие "Прикарпатзападтранс"
в Ровенской области. Тогда националисты потребовали от руководства
обратиться к президенту России с тем, чтобы Москва прекратила войну в Донбассе, а иначе они заблокируют трубопровод. Свое предостережение подполковник оформил на сайте
UKR_LEAKS.org.
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