Украинцев предупредили о взрывах на трубопроводах с российским газом

Украинцев предупредили о взрывах на трубопроводах с российским газом
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Старые советские трубы и местные радикалы являются главой угрозой ГТС Незалежной

Взрывы на магистральных газопроводах ГТС Украины, по которым, в том числе, российский газ поступает потребителям в Европу, могут стать рутинным явлением для Незалежной. К такому выводу пришел бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Подполковник обратил внимание на ЧП, случившееся 9 января наступившего года в Полтавской области, когда вблизи города Лубны произошел взрыв на участке советского газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому транспортируется голубое топливо из России странам Евросоюза.


Прозоров отметил, что тогда, к частью, в результате инцидента обошлось без жертв. Также не был остановлен транзит газа европейским потребителям. Тем не менее под угрозой оказалась подача топлива сразу в несколько близлежащих сел. А ведь на улице январские морозы, указал эксперт.

Он считает, что подобные инциденты уже становятся обычным делом для соборной и напомнил об аналогичной аварии на этой же магистрали в сентябре 2020-го, но уже в Васильковском районе Киевской области. В том ЧП пожар от взрыва не могли ликвидировать в течение часа. Власти, объясняя причину произошедшего, сообщили о разгерметизация газового трубопровода высокого давления.

"Различные чрезвычайные ситуации в критической инфраструктуре страны становятся нормой. Квитанции на оплату ЖКХ продолжают шокировать граждан, но деньги не идут на реконструкцию устаревшей инфраструктуры", – написал экс-сотрудник СБУ в своем телеграм-канале UKR_LEAKS.

На магистрали "Уренгой-Помары-Ужгород" давно не проводился ремонт, хотя он и планировался еще 10 лет назад. И это одна из основных проблем и причин аварий на ГТС соборной.

Но есть еще угроза подрывов и террористических актов со стороны украинских националистов, считает Прозоров. В качестве примера он привел набег радикалов из запрещенного в РФ экстремистского бандформирования "Правый сектор" в сентябре 2014 г. на предприятие "Прикарпатзападтранс" в Ровенской области. Тогда националисты потребовали от руководства обратиться к президенту России с тем, чтобы Москва прекратила войну в Донбассе, а иначе они заблокируют трубопровод. Свое предостережение подполковник оформил на сайте UKR_LEAKS.org.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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АЛЕКС
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Так что пилите хохлы свою трубу на металолом , пока все не разлетелось !
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