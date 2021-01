Администрация социальный сети "Твиттер" приняла решение временно заблокировать доступ к официальной странице "Спутника V". На нем публиковались новости о российской вакцине. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", – указывается в сообщении.

В РФПИ попросили подписчиков обратиться с жалобой к компании и попросить вернуть доступ к странице.

Что именно стало причиной временной блокировки аккаунта – не указывается. Действия учетной записи могли ограничить также из-за того, что кто-то мог ее взломать.

После появления в СМИ новости об ограничении доступа к аккаунту "Спутник V", "Твиттер" снова дал доступ к странице российской вакцины.

Reuters: “Russia's COVID vaccine to be registered in nine countries this month, peer-reviewed results of the vaccine to be released shortly", RDIF chief.



https://t.co/8YZez8nWef