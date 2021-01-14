"Твиттер" ограничил доступ к официальной странице "Спутника V"

"Твиттер" ограничил доступ к официальной странице "Спутника V"
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Причины такого решения неизвестны

Администрация социальный сети "Твиттер" приняла решение временно заблокировать доступ к официальной странице "Спутника V". На нем публиковались новости о российской вакцине. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). 

"Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", – указывается в сообщении. 

В РФПИ попросили подписчиков обратиться с жалобой к компании и попросить вернуть доступ к странице.

Что именно стало причиной временной блокировки аккаунта – не указывается. Действия учетной записи могли ограничить также из-за того, что кто-то мог ее взломать. 

После появления в СМИ новости об ограничении доступа к аккаунту "Спутник V", "Твиттер" снова дал доступ к странице российской вакцины.

Временное ограничение доступа отличается от блокировки. Все публикации с аккаунта "Спутник V" были доступны пользователям, в отличии от твиттеров Дональда Трампа, которого социальная сеть заблокировала полностью. 

Роман ИГНАТОВ

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