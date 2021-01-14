Во ФСИН прокомментировали передачу материалов о Навальном в суд

Во ФСИН прокомментировали передачу материалов о Навальном в суд
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционеру могут заменить условное наказание на реальный срок

Обращение УФСИН по Москве в суд о замене Алексею Навальному вида наказания является обычной практикой в отношении тех, кто допустил грубые условия нарушения наказания, не связанного с лишением свободы. Такой комментарий дал заместитель директора ФСИН РФ Анатолий Якунин. 

Как он отметил, пока вопрос о замене условного срока на реальный только решается. Якунин подчеркнул, что Навальный постоянно нарушал условия испытательного срока, и "все перед законом должны быть равны". 

Замдиректора ФСИН пояснил, что только в 2019 году 15 тысячам заключенных отменили условный срок и исполнили назначенные приговором наказания. 

"Это обычная практика в отношении тех осужденных, которым дан шанс, но они им не воспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения", – сообщил Якунин. 

По его словам, за Алексеем Навальным было замечено семь нарушений. Попытки пригласить его в уголовно-исполнительную инспекцию сотрудниками правоохранительных органов предпринимались, как только оппозиционера выписали из немецкой клиники, но тот выходить на связь не стал. О том, что Навальный собирается вернуться в ближайшее время в Россию в УФСИН узнали из СМИ. 

Роман ИГНАТОВ

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