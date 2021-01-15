Как мошенники крадут средства с депозитов: объяснение эксперта

Как мошенники крадут средства с депозитов: объяснение эксперта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Преступники подстроились под цифровизацию банковских продуктов

Цифровизация доступов ко вкладам привела к росту хищений денежных средств с депозитов. Так, после получения доступа к интернет-банкингу недобросовестные лица видят все открытые счета своих клиентов, и поэтому могут легко списать имеющиеся у него средства, в том числе с помощью перевода, заявил эксперт Алексей Сизов.

Мошенники занимаются созданием фишинговых ресурсов, а также заражением устройств своих клиентов вредоносным программным обеспечением. Так преступники получают доступ к реквизитам.

При предварительном одобрении кредита на определенную сумму мошенники могут самостоятельно завершить процесс оформления заявки, получив необходимые средства еще быстрее, чем владелец об этом узнает. Нередко сами операционные сотрудники "изымают" вклады со "спящих счетов" – речь идет о депозитах с истекшими сроками и ситуации, при которой вкладчик проявляет минимальную активность.

Подобные процессы довольно тяжелы для контроля, считает специалист, так как фактически взаимодействие банковского сотрудника и клиента происходит с глазу на глаз. Недобросовестный операционист может перевести денежные средства на личный счет или счет своего подельника.

Для того, чтобы снизить риски мошенничества, банковские организации устраивают дополнительные меры защиты в виде специальных кодов или биометрии, заявил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Ранее в Центробанке заявили о росте случаев телефонного мошенничества, рассказав о том, как не стать жертвой недобросовестных лиц.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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главный мошенник это сбербанк
Гость
Ответить
Когда власти начнут борьбу с мошенниками или они в доле? Достаточно принять закон наказания, лет 20 с конфиксацией и преступники задумаются.
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