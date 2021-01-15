Россиянам подсказали способ продлить отпуск в два раза

Россиянам подсказали способ продлить отпуск в два раза
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Больше отдохнуть в этом году вполне реально, если верно распределить дни

Россияне вполне могут увеличить свой отпуск, причем в два раза. Для этого есть легкий способ, подсказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

По их словам, для этого нужно всего лишь верно распределить дни отдыха. В частности, использовать дополнительные официальные выходные.

Можно получить чуть не полтора месяца. Если сложить 18 дней отпуска и 21 свободный от работы благодаря праздникам.

Точнее все распределяется так. 21 – 23 февраля объединяется с 24-26 числами, что даст уже восемь дней отдыха. К 6 – 8 марта можно прибавить 9 – 12-е и получить уже девять выходных. А в мае, если между праздничными взять отпуск на 4 – 7-е, он в сумме составит десять дней.

Не исключена подобная хитрость также летом и осенью. К примеру, есть шанс отправиться в июньское путешествие на целых девять дней, соединив День России с дополнительными нерабочими 15 – 18-м. столько же дней можно отдыхать и в ноябре, оформив отпуск на 1-3-е, к которому добавятся официальные выходные с 4-го по 7е.

Кроме того, можно выиграть в цене на билеты. Они дешевле и на самолеты, и на поезда за несколько дней до официальных выходных или через два после завершения праздников, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз OneTwoTrip.

Ранее россиянам указали на возможность сделать выходным 31 декабря, даже если работодатель не дает отдохнуть в этот день. Можно взять отгул без сохранения зарплаты или в счет отпуска.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
Ответить
а где найти на отпуск деньги - не подсказали :))))
1
новости партнеров

Крым призвал Украину к ответу за водную блокаду

Парламентарий отметил, что разбирательства в суде по правам человека вокруг полуострова не должны быть однобокими

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей