Больше отдохнуть в этом году вполне реально, если верно распределить дни

Россияне вполне могут увеличить свой отпуск, причем в два раза. Для этого есть легкий способ, подсказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

По их словам, для этого нужно всего лишь верно распределить дни отдыха. В частности, использовать дополнительные официальные выходные.

Можно получить чуть не полтора месяца. Если сложить 18 дней отпуска и 21 свободный от работы благодаря праздникам.

Точнее все распределяется так. 21 – 23 февраля объединяется с 24-26 числами, что даст уже восемь дней отдыха. К 6 – 8 марта можно прибавить 9 – 12-е и получить уже девять выходных. А в мае, если между праздничными взять отпуск на 4 – 7-е, он в сумме составит десять дней.

Не исключена подобная хитрость также летом и осенью. К примеру, есть шанс отправиться в июньское путешествие на целых девять дней, соединив День России с дополнительными нерабочими 15 – 18-м. столько же дней можно отдыхать и в ноябре, оформив отпуск на 1-3-е, к которому добавятся официальные выходные с 4-го по 7е.

Кроме того, можно выиграть в цене на билеты. Они дешевле и на самолеты, и на поезда за несколько дней до официальных выходных или через два после завершения праздников, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз OneTwoTrip.

Ранее россиянам указали на возможность сделать выходным 31 декабря, даже если работодатель не дает отдохнуть в этот день. Можно взять отгул без сохранения зарплаты или в счет отпуска.