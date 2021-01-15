Сбежавшего в США экс-советника Путина уволили из-за поста о Капитолии

Экономист лишился должности после публикации своих "поскриптумов"

Экс-советник президента РФ Владимира Путина экономист Андрей Илларионов уволен с должности сотрудника американского Института Катона. Причиной стала публикация поста о штурме Капитолия, который Илларионов назвал "Поджогом Рейхстага".

Об увольнении экономисту сообщил вице-президент института.

"Причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в блоге", – заявил Илларионов на своей странице в ЖЖ.

Илларионов также сообщил, что после приглашения на работу он поинтересовался у работодателей позицией по политическим вопросам. В ответ руководство института заявило, что основной принцип организации заключается в защите индивидуальной свободы, на которую все сотрудники института имеют полное право.

По словам специалиста, заявленный руководством организации подход по истечению некоторого периода времени изменился.

"Свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества", – заявил экономист.

В самом институте подтвердили факт увольнения Илларионова, передает РБК.