Болид испепелился в атмосфере Земли

В небе над российским городом взорвался и сгорел метеорит. Об этом сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.



Как это происходило, наблюдали в Иркутске. Болид испепелился, не долетев до поверхности Земли, указал специалист РИА "Новости".

Ученый также отметил, что это было типичное космическое тело размером с куриное яйцо. И добавил, что метеорит "летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров".

Земле "космический пришелец" не навредил. Да он и не мог этого сделать, так как наша планета надежно защищена атмосферой, передает слова астронома телеканал "360".

На днях метеорит "бабахнул" над Камчаткой. Мощность его взрыва ученые оценили в 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.