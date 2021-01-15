В небе над российским городом сгорел метеорит

Болид испепелился в атмосфере Земли

В небе над российским городом взорвался и сгорел метеорит. Об этом сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Как это происходило, наблюдали в Иркутске. Болид испепелился, не долетев до поверхности Земли, указал специалист РИА "Новости". 

Ученый также отметил, что это было типичное космическое тело размером с куриное яйцо. И добавил, что метеорит "летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров".

Земле "космический пришелец" не навредил. Да он и не мог этого сделать, так как наша планета надежно защищена атмосферой, передает слова астронома телеканал "360"

На днях метеорит "бабахнул" над Камчаткой. Мощность его взрыва ученые оценили в 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Полина ДОРОЖКИНА

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