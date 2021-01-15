И в последний день Святок можно узнать свою судьбу

Крещение завершает рождественские праздники. На Руси было принято гадать на будущее. Девушки чаще пытались раскрыть, откуда придет любимый и каким он будет.

В последний день Святок тоже можно узнать свою судьбу. Проводятся такие обряды вечером 18 января, а то и в ночь на 19-е.

О самых распространенных крещенских гаданиях – в нашей подборке.

Главным всегда считалось гадание на будущее. Чтобы его узнать, было несколько способов.

Для первого – самого популярного – использовали валенок или башмак с левой ноги. Девица бросала его за ворота и смотрела: куда ляжет носок обувки, туда она и замуж пойдет. А если он окажется повернут к ее воротам, в этом году свадьбы не видать.

Второй обряд проходил у забора или за ним. Прелестница должна попросить собачку залаять. Откуда донесется гавканье, там и живет суженый. Если лай едва слышен, то замуж ее отдадут далеко. Если он хриплый – быть ей женой старого человека, тонкий и звонкий сулит молодого нареченного.

Для третьего гадания девушка в полночь на улице должна спросить у первого мужчины, который окажется рядом, его имя. Такое же, по поверью, окажется и у ее будущего супруга.

Можно узнать и о достатке избранника. Для этого, встав спиной к стогу и запрокинув голову, надо выбирать одну из нависших соломин. Затем, крепко схватив ее зубами, аккуратно вытянуть. Если колосок на другом кончике сохранился, муж будет богат, оборвался – придется жить с бедным.

Также в ночь на Крещение принято девушке класть под подушку листики бумаги с записанными на них именами мужчин. И произнеся фразу "Суженый ряженый, приди ко мне во сне наряженный", ложиться спать. Сон надо запомнить. За того, кто в нем явится, девица и выйдет замуж.

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