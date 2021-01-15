Россиянам подготовили повышение соцвыплат

Россиянам подготовили повышение соцвыплат
Фото: pixabay.com
Правительство рассматривает вопрос индексации пособий для льготников

С 1 февраля 2021 года вступит в силу переиндексация всех соцвыплат и компесанций. Размер индексации может вырасти до 4,9%, о чем свидетельствует законопроект, подготовленный Министерством труда и социальной защиты.

Согласно приведенным данным, ведомство предлагает ввести единый коэффициент для всех льготных пособий, который указан в обозначенном перечне, в размере 1,049.

Приведенный показатель высчитывается на основе индекса потребительской стоимости, который составил практически 105%, о чем говорится в пояснении к законопроекту.

В соответствии с размером инфляции происходит индексация ежемесячных пособий для недееспособных лиц, инвалидов и ветеранов, а также прочих категорий льготников. Речь идет о 15 миллионах граждан, которые пользуются правом предоставления социальных пособий от государства.

Наибольшая выплата предусмотрена для Героев Советского Союза и России. В 2020 году она превышала 65,6 тыс. рублей. В соответствии с законом, под индексацию должен попасть и набор соцуслуг, размер которого в прошлогоднем периоде составлял 1,155 тысячи рублей ежемесячно, передает "Российская газета".

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко направила в Минтруд просьбу с подготовкой законопроекта о введении выплат для детей возрастом от 3 до 7 лет, которые находятся под защитой опекунов.


Егор МАЛКОВ

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