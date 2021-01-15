Самые действенные моющие средства могут навредить

Не секрет, что во время готовки пачкается не только сама газовая плита, но и ее решетки. Почистить их можно по-разному.

Для этого есть специальные моющие средства – дорогие и не очень. Однако важно помнить: и самые действенные из них могут навредить.

К примеру, у нашатырного спирта, прекрасно справляющегося с такой задачей, чересчур сильный неприятный запах, от которого в помещении трудно избавиться. А некоторые другие препараты могут окрасить раковину, где очищается решетка.

Неплохо подойдет один хитрый способ. Он легкий, не потребует больших затрат времени, денег и сил. Нужны будут вода, стиральный порошок, в составе которого есть отбеливатель, и емкость побольше с крышкой.

Вначале нужно зажечь горелки и провести решетки над огнем. Затем их нужно погрузить в таз или ведро с буквально кипящей водой, в которой растворено 2 ст.л. порошка, и, накрыв оставить до полного остывания.

Затем следует в этой же смеси помыть решетки губкой или металлической щеткой, после чего ополоснуть и вытереть сухой салфеткой. От налета из жира и копоти не останется и следа, а решетки будут как только что из магазина – идеально чистые. При этом ни запаха, ни грязи, ни пятен.

Ранее предлагались четыре способа очистить решетку газовой плиты.