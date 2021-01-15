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Икона, которую требует отдать Киев, может быть ему возвращена, но только в том случае, если там докажут, что знали о ее существовании и пытались вернуть. Об этом заявил глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Скандал возник вокруг православной иконы XVIII века, которую Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече в декабре 2020 года. Украинская сторона тогда заявила, что это ее культурное достояние, незаконно вывезенное из Луганска.
В Москве согласились вернуть икону дарителям для проверки ее истории. Однако по линии Интерпола не нашлось никаких запросов. Киев также не предоставил документов, подтверждающих его права на икону.
"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это, и мы передадим ее им",
– приводит "Радио Свободы" слова Додика.
Ранее стало известно, что икона уже привезена обратно в Сараево. На ней есть отметка Наркома образования УССР, но в списке отчужденных артефактов она не значится.
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