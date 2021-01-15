Однако общественность не верит в то, что бывший украинский лидер предстанет перед лицом закона

Украинский политик Вадим Рабинович сообщил о том, что, по его данным, на Петра Порошенко завели уголовное дело. Бывшего президента Украины якобы обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Незалежной.

Новость появилась на личной странице Рабиновича в "Фейсбук".

По словам сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Государственном бюро расследований уже открыли уголовное производство.

Вадим Зиновьевич заявил, что причина кроется в связи Порошенко с Россией. Отмечается, что бывший украинский лидер владеет кондитерской фабрикой Roshen, которая находится в российском городе Липецк.

По некоторым данным, против Порошенко возбуждено около 60-ти уголовных дел. Он проходил по делу о легализации преступных доходов через офшоры, незаконном получении денег и попытке устроить конституционный переворот. Имя госдеятеля фигурировало и в других громких процессах.

Пользователи "Фейсбук" сошлись во мнении, что Петр Алексеевич в конечном итоге не предстанет перед лицом закона.

"Ну и толку, что открыли. Как ездил на острова отдыхать, так и будет ездить везде. Им все дозволено, хоть тысячу уголовных дел заведите!" – высказался один из комментаторов.

Ранее появилась информация, что Порошенко выразил намерение попасть на инаугурацию Байдена.