Как подготовиться к купанию на Крещение: советы врачей

Медики рассказали, что нужно и не следует делать до и после обряда

Святки завершаются, и приближается большой христианский праздник – Крещение. Одним из ритуалов в этот день является купание в проруби. Подмосковные врачи посоветовали, как правильно это делать.

По их словам, за несколько дней до того. как придет пора окунаться, надо закаляться, принимая контрастный душ. Это необходимо для улучшения кровообращения, пояснили в региональном минздраве.

На Крещение, прежде чем погружаться в холодную воду, надо разогреться с помощью простых физических упражнений. Затем, окунувшись не больше чем на минуту, нужно сразу насухо вытереться, быстро надеть сухую и желательно теплую одежду, попить горячего чаю.

Употреблять алкоголь ни до, ни после купания нельзя. Спиртное вызовет нарушение в работе организма, отметил  врач общей практики Талдомской больницы Сергей Деревякин.

Если у человека в этот день повысилась температура, болит голова или начался насморк, окунаться в прорубь также не рекомендуется. А тем, кто страдает сердечно-сосудистыми или хроническими заболеваниями такое купание вообще противопоказано, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье указали места для крещенских купаний. Для желающих окунуться в прорубь подготовлены 220 точек.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Bloomberg: "Северный поток - 2" достроят уже летом

Оператор надеется завершить укладку труб, несмотря на санкции США

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей