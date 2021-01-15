Медики рассказали, что нужно и не следует делать до и после обряда

Святки завершаются, и приближается большой христианский праздник – Крещение. Одним из ритуалов в этот день является купание в проруби. Подмосковные врачи посоветовали, как правильно это делать.

По их словам, за несколько дней до того. как придет пора окунаться, надо закаляться, принимая контрастный душ. Это необходимо для улучшения кровообращения, пояснили в региональном минздраве.

На Крещение, прежде чем погружаться в холодную воду, надо разогреться с помощью простых физических упражнений. Затем, окунувшись не больше чем на минуту, нужно сразу насухо вытереться, быстро надеть сухую и желательно теплую одежду, попить горячего чаю.

Употреблять алкоголь ни до, ни после купания нельзя. Спиртное вызовет нарушение в работе организма, отметил врач общей практики Талдомской больницы Сергей Деревякин.

Если у человека в этот день повысилась температура, болит голова или начался насморк, окунаться в прорубь также не рекомендуется. А тем, кто страдает сердечно-сосудистыми или хроническими заболеваниями такое купание вообще противопоказано, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье указали места для крещенских купаний. Для желающих окунуться в прорубь подготовлены 220 точек.