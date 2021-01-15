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Некоторые пользователи Сети с большой радостью шпыняют российскую космическую корпорацию. Для того чтобы ударить по авторитету наших спецов, не гнушаются и фейками. На этот раз глава госкорпораций Дмитрий Рогозин не выдержал и публично ответил обидчикам.
Шумиха поднялась из-за опубликованной в соцсетях фотографии якобы таблички с кабинета высокопоставленного госслужащего. Интернет-умельцы создали длинное полотно, на котором перечислили все регалии чиновника, а потом заявили, что именно такая табличка висит на его двери.
Давно гуляющий по Сети фейк дошел и до Рогозина. Глава госкорпорации не стал молчать. На своей странице в "Твиттер" он опубликовал снимок реальной двери и таблички личного кабинета. В посте с фото госслужащий поделился своим возмущением. По словам Рогозина, он никак не может понять, почему в интернете появляется так много лживых публикаций о Роскосмосе и о нем лично.
Сегодня друзья прислали вот такую "табличку" якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью?— РОГОЗИН (@Rogozin) January 15, 2021
И ведь не лень же такое мастерить... pic.twitter.com/BOgdkjiiyV
К слову, в прошлом месяце Рогозин не сдержался из-за пуска ракеты "Ангара-А5".Глава Роскосмоса весьма эмоционально отреагировал на успех.
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