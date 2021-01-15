Вертолет зацепил российский КАМАЗ на ралли "Дакар" - видео

Вертолет зацепил российский КАМАЗ на ралли "Дакар" - видео
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пострадавших среди членов экипажа грузовика и винтокрылой машины нет

На ралли-марафоне "Дакар" чуть не произошла авиакатастрофа из-за российского "КАМАЗа" под управлением Антона Шибалова, когда автомобиль столкнулся с вертолетом.

Как сообщают РИА "Новости", винтокрылая машина слишком низко зависла над трассой. В какой-то момент несущийся на всех парах грузовик подбросило, и он задел лыжу вертолета.

Судя по видеокадрам, воздушный таран был не очень сильным – пилот быстро среагировал и увел борт в сторону. Отмечается, что повреждение получил лишь воздухозаборник на кузове "КАМАЗа". Никто из людей не пострадал.


Ранее сегодня стало известно о победе на гонке "Дакар" среди грузовиков российского экипажа под управлением Дмитрия Сотникова (48 часов, 21 минута и 21 секунда). Вторым стал экипаж как раз Шибалова (отставание от победителя 41 минута и 38 секунд). Третье место занял Айрат Мардеев (отставание составило 1 час, 16 минут и 35 секунд).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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