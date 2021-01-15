Граждане Незалежной готовятся к новым правилам жизни в условиях тотального общения вне дома на мове

Накануне тотальной украинизации в Незалежной сферы услуг и торговли неравнодушные граждане страны запустили флешмоб в поддержку языка Пушкина и Гоголя под лозунгом "Требуйте обслуживания на русском!"

Напомним, с 16 января вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой на мове обязаны обслуживать всех и вся, вне зависимости от формы собственности – в общепите, парикмахерских, банях, АЗС и т.д..

Определены и штрафы для нарушителей – 6800 гривен (около 18 тыс руб).

Однако подобное положение вещей устраивает далеко всех граждан соборной. Так, политолог Михаил Павлив запустил в "Фейсбук" флешмоб с призывом к соотечественникам везде и всегда требовать обслуживания на русском.

Например, если продавец откажется говорить по-русски, покупатель имеет право заменить кассира или официанта на более "сговорчивого" в языковом вопросе. Также клиент может просто оставить товары на ленте, а принесенное ему блюдо – на столе и отправиться в другое место. Предлагается еще написать жалобу на отказ сотрудников обслуживать гражданина на русском.

Комментаторы считают, что владеющие другими языками тоже вполне в состоянии внести "смуту" в новые правила, например, общаться с сотрудниками сферы услуг на английском, венгерском, румынском или греческом.

Ранее на этой неделе уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь выпустил целую методичку по "стукачеству" – он опубликовал на своей странице в соцсети инструкцию, что нужно делать украиноязычным гражданам, которых не захотят обслуживать на мове.

