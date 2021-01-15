На Подмосковье идет мощный снегопад

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Сильный снегопад начнется ночью 15 января и днем достигнет пика. За сутки, как предупредили в областном минтрансе, может выпасть до восьми сантиметров снега. Синоптики прогнозируют до 21 градуса мороза.
"Также ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду"
– цитирует сообщение сайт "Подмосковье сегодня".
На дорогах ожидается гололед. Жителей Подмосковья призвали избегать поездок на личных авто.
Американцы последовательны в своей политике в отношении российского газопровода