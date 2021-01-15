Зрители распереживались из-за слухов об увольнении любимого ведущего

Пертурбации на полюбившейся миллионам политической передаче "Время покажет" не на шутку встревожили публику. На место любимца Артема Шейнина неожиданно поставили другого ведущего. Однако коллега журналиста Екатерина Стриженова расставила все по своим местам – оказалось, ведущий просто решил продлить себе новогодние каникулы.



Первые в этом году выпуски передачи вышли с политологом Русланом Осташко, который отвел передачу вместо Шейнина. В целом, зрители благосклонно приняли нового ведущего, однако менять на него Артема все же не готовы.

Обеспокоенные подписчики атаковали Стриженову на ее странице в "Инстаграм".

"Без Артема плохо", "Если не будет Артема, смотреть не буду", "Ждем Артема", "Не могу без Артема смотреть", – жалуются пользователи Сети.

Телеведущей пришлось успокаивать разбушевавшуюся публику. Екатерина заверила, что ее коллега в отпуске и по его окончанию вернется на родную площадку.

Отметим, слухи о том, что Осташко станет новым ведущим "Время покажет" ходили в конце прошлого года. Однако он сам отвечал на них довольно уклончиво.