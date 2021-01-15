Стриженова раскрыла причину внезапного исчезновения Шейнина с "Время покажет"

Стриженова раскрыла причину внезапного исчезновения Шейнина с "Время покажет"
Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Зрители распереживались из-за слухов об увольнении любимого ведущего

Пертурбации на полюбившейся миллионам политической передаче "Время покажет" не на шутку встревожили публику. На место любимца Артема Шейнина неожиданно поставили другого ведущего. Однако коллега журналиста Екатерина Стриженова расставила все по своим местам – оказалось, ведущий просто решил продлить себе новогодние каникулы.

Первые в этом году выпуски передачи вышли с политологом Русланом Осташко, который отвел передачу вместо Шейнина. В целом, зрители благосклонно приняли нового ведущего, однако менять на него Артема все же не готовы.

Обеспокоенные подписчики атаковали Стриженову на ее странице в "Инстаграм".

"Без Артема плохо", "Если не будет Артема, смотреть не буду", "Ждем Артема", "Не могу без Артема смотреть", – жалуются пользователи Сети.

Телеведущей пришлось успокаивать разбушевавшуюся публику. Екатерина заверила, что ее коллега в отпуске и по его окончанию вернется на родную площадку.

Отметим, слухи о том, что Осташко станет новым ведущим "Время покажет" ходили в конце прошлого года. Однако он сам отвечал на них довольно уклончиво.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость И что хорошего в этом Артёме.Болтун. И хорошо, что уберут вместе с пустышкой Стриженовой
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Новые люди, свежие мысли, мне нравятся. Давно пора было убрать надоевшего Артёма с пустышкой Стриженовой
Гость
Ответить
Верните нашего Артёма немедленно.
Гость
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Неужто народ жить без Артемки не сможет?Кто эту передачу вообще смотрит?
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