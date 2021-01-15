Супруги Порошенко хранят дома миллионы наличными

Супруги Порошенко хранят дома миллионы наличными
Петр и Мария Порошенко. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кроме того, пани Марина владеет "Ягуаром", кучей драгоценностей, двумя норковыми шубами и одним соболиным полушубком

Бывший президент Незалежной, а ныне депутат Верховной рады и лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко и его супруга Марина держат в домашней кубышке миллионы гривен и долларов наличными. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Украина.ру".

"По крайней мере, это следует из имущественной декларации Марины Порошенко, супруги экс-президента – согласно указанной ей информации, их семейство хранит НАЛИЧНЫМИ (!!!) свыше 400 млн гривен и $49 миллионов", – обращает внимание издание.

В качестве сопровождения этой информации авторы прикрепили видеоотрывок диснеевского мультфильма про Скруджа Макдака, который любил в своем доме купаться в золотых монетах.

Полный список задекларированного паночкой Порошенко, являющейся депутатом Киевгорсовета от мужниной партии, представлен на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Кроме наличных и средств в банках, она отчиталась о 66 тыс гривен зарплаты в Благотворительном фонде Порошенко, автомобиле Jaguar за 455 тыс гривен, ювелирных украшениях(серьги, браслеты, кулоны) и сумках от Chanel, Dior и Fendi.

Также за ней числятся жилой дом (343,6 кв. м) и земельный участок (1 875 кв. м) в селе Петропавловское Киевской области. Совместно с сыном Алексеем она владеет квартирой в столице площадью 80,66 кв. м.

А еще в гардеробе пани Марина есть 2 норковых шубы и 1 полушубок из соболя. Надо полагать, не из России.

На днях чета Порошенко возвращалась с отдыха на Галапагосских островах и столкнулась с агрессивным воином-атошником, который с матерными словами русского происхождения набросился на парламентариев сначала в самолете, а затем в аэропорту Амстердама. Ветеран войны в Донбассе обвинил их в дорогом отдыхе. Супруги в ответ назвали его чуть ли не российским агентом.

Представить видео скандала не представляется возможным ввиду обилия нецензурной брани, а мы соблюдает законы РФ. Любопытствующие могут найти веселые картинки на телеграм-канале "Карточный офис".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Ну и умница Мойра! А рагули за это заплатили, лохи. Так им и надо, "евроинтеграция" называется.
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