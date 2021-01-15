Питательный продукт можно держать дома до двух лет

Грецкие орехи – источник множества полезных элементов, а также важный ингредиент ряда аппетитных блюд. Максимально продлить "жизнь" орехов в домашних условиях помогут несколько простых советов.



Орехи в скорлупе

После покупки или уборки урожая грецкие орехи, в первую очередь, нужно просушить. Если есть возможность, орешки можно посушить на солнце, либо воспользоваться духовкой. На просушку дома уйдет около 45 минут, на плите выставляем порядка 50 градусов.

После этого отправляем продукт на хранение. Лучше всего подойдет темное место с хорошей вентиляцией. Орехи можно держать в ящиках на балконе или в пластиковой/стеклянной емкости, также подойдут холщовые мешки.

Орехи без скорлупы

Хранение грецких орешков в очищенном виде серьезно сэкономит место в квартире. Однако в этом случае продукт можно употреблять не позже, чем через год после очищения.

Для начало нужно расколоть скорлупу. Полученные ядра обжариваем в духовке в течение 10 минут. Температуру выставляем порядка 130 градусов – так будут уничтожены грибки.

Затем засыпаем орешки в герметичную тару и убираем в темное место. Также орешки без ядер можно хранить в морозилке в пакетиках или контейнерах.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем сажать грецкий орех в огороде.

