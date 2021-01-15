Прокуратура Москвы указала на незаконность акции во Внукове 17 января

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Московская прокуратура предупредила граждан, что акция в
аэропорту Внуково 17 января является несанкционированной. Как отметила возглавляющая
пресс-службу ведомства Людмила Нефедова, с органами исполнительной власти
столицы мероприятие не согласовано. Заявление опубликовано на официальном сайте
прокуратуры.
Нефедова также добавила, что в пятницу, 15 января, 15 гражданам, которые призывали принять участие в несогласованной акции, вынесли предостережения, дабы не допустить нарушения российского законодательства.
Представитель прокуратуры Москвы напомнила, что организация подобных мероприятий, как и участие в них, влекут ответственность для граждан.
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