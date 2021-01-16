Ключевую роль сыграет официальный трудовой стаж и ряд коэффициентов

Индексация страховых выплат, выделенных для пожилых россиян, составила 6,3% при уровне прошлогодней инфляции в 4,9 и дала возможность повысить размер пособий для отдельных категорий населения. Речь идет о тех россиянах, которые получали до 2019 года по 25 тыс. рублей ежемесячно. Однако среди пенсионеров такая часть граждан весьма немногочисленна, заявил глава "Самфара" Евгений Биезбардис.

Специалист отметил, что размер пенсии определяется многими факторами, которые для основной части населения недоступны. В среднем же страховая пенсия для безработных пожилых людей в стране составляет 17,7 тыс. Размер выплаты определяется, исходя из единого размера. Далее высчитывается число пенсионных льгот и прав, приобретенных в процессе трудовой деятельности – индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Таким образом, чем больше размер официальной заработной платы и трудовой стаж с ИПК, тем выше пенсия. Пособия можно увеличить и с помощью некоторых коэффициентов, которые возникают во время получения отсрочки для выхода на заслуженный отдых. Так, при пятилетней отсрочке размер выплат составит 40%. А при десятилетней выплаты будут увеличены в два раза.

Специалист также напомнил в интервью агентству "Прайм", что размер выплат увеличивается и для лиц, достигших 80-летнего возраста, инвалидов I группы, а также жителей Крайнего Севера.

Ранее в Пенсионном фонде назвали группы россиян, которые могут рассчитывать на пенсию в 31,5 тысячи рублей.