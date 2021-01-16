Берлин сослался на врачебную тайну

Минюст ФРГ предоставил ответ российской стороне по делу Алексея Навального по четырем запросам. По словам представителя ведомства, Москва получила протоколы допроса россиянина, имевшиеся в распоряжении немецкой прокуратуры.

Подробности ответов немецкой стороны не раскрываются. В Минюсте заявили, что Москва так и не получила медзаключений о блогере, так как подобная информация является предметом тайны в соответствии с немецким законодательством.

В ведомстве добавили, что лечащий персонал соблюдает медицинскую тайну, и по этой причине не стал давать свидетельские показания, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство dpa.