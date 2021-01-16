В холодную пору нужно не только избавить саженцы от вредителей, но и обеспечить их теплом

Многие дачники мечтают о качественной теплице, которая пользуется высоким спросом из-за нестабильных природных условий средней полосы России. Благодаря тепличным помещениям огурцы и помидоры дают хороший урожай даже после холодного зимнего периода. Ключевым в таком случае остается правильное ухаживание за огородом.

У каждого дачника имеется свой перечень работ, обязательных для выполнения на каждый сезон, включая зиму. Многие закидывают внутрь тепличного помещения снег, в том числе и в морозную пору.

Дело в том, что отсутствие снежного покрова делает тепличный грунт ледяным – земля промерзает практически всегда, даже если поликарбонат сохраняет тепло. Безусловно, при промерзании почвы погибают все вредители и личинки, но потом умирают и сами саженцы.

Если же обеспечить землю снегом, то весной растения получат необходимые микроэлементы, которыми насыщается почва с помощью талой воды. Таким образом, растениям будет обеспечен бурный рост, а садоводам гарантирован богатый урожай весной.

Ранее "Утро.ру" делилось сортом яблок, которые смогут не только выдержать суровые зимние морозы, но и порадовать дачников сладким вкусом.