Как следить за теплицей зимой: советы огородников

Как следить за теплицей зимой: советы огородников
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В холодную пору нужно не только избавить саженцы от вредителей, но и обеспечить их теплом

Многие дачники мечтают о качественной теплице, которая пользуется высоким спросом из-за нестабильных природных условий средней полосы России. Благодаря тепличным помещениям огурцы и помидоры дают хороший урожай даже после холодного зимнего периода. Ключевым в таком случае остается правильное ухаживание за огородом.

У каждого дачника имеется свой перечень работ, обязательных для выполнения на каждый сезон, включая зиму. Многие закидывают внутрь тепличного помещения снег, в том числе и в морозную пору.

Дело в том, что отсутствие снежного покрова делает тепличный грунт ледяным – земля промерзает практически всегда, даже если поликарбонат сохраняет тепло. Безусловно, при промерзании почвы погибают все вредители и личинки, но потом умирают и сами саженцы.

Если же обеспечить землю снегом, то весной растения получат необходимые микроэлементы, которыми насыщается почва с помощью талой воды. Таким образом, растениям будет обеспечен бурный рост, а садоводам гарантирован богатый урожай весной.

Ранее "Утро.ру" делилось сортом яблок, которые смогут не только выдержать суровые зимние морозы, но и порадовать дачников сладким вкусом.

Егор МАЛКОВ

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