Летать в столицы россияне смогут уже в январе

Россия вновь запускает полеты в Хельсинки, Ханой, Дели и Доху. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение откроется с 27 января. Из Москвы в Финляндию, Индию и Вьетнам самолеты будут отправляться дважды в неделю. Из Санкт-Петербурга в Хельсинки тоже два раза, пишет РИА "Новости".

В Катар из столицы рейсы будут совершаться трижды в неделю. При этом увеличивается число самолетов, отправляющихся из Москвы в Каир. Их будет пять в неделю.