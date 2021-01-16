Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Летать в столицы россияне смогут уже в январе

Россия вновь запускает полеты в Хельсинки, Ханой, Дели и Доху. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение откроется с 27 января. Из Москвы в Финляндию, Индию и Вьетнам самолеты будут отправляться дважды в неделю. Из Санкт-Петербурга в Хельсинки тоже два раза, пишет РИА "Новости". 

В Катар из столицы рейсы будут совершаться трижды в неделю. При этом увеличивается число самолетов, отправляющихся из Москвы в Каир. Их будет пять в неделю. 

Полина ИВАНОВА

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