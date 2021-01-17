Что эффективнее снижает давление без лекарств: ответ ученых

Исследование канадских специалистов дало интересный результат

Медики пришли к выводу, что понизить давление лучше помогает не ходьба, а растяжка. Фокус в том, что когда человек тянется, то растягиваются и сосуды.

"Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится",

– рассказал один из авторов исследования.

Результаты изысканий канадских ученых появились в Journal of Physical Activity and Health.

40 добровольцев, которые участвовали в исследовании, по полчаса пять дней в неделю либо делали растяжку, либо ходили. При этом авторы эксперимента измеряли давление у испытуемых до и после упражнений. Выяснилось, что давление больше снижается у тех, кто предпочел растяжку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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