Снимут с рейса: на борту самолета с Навальным случилось ЧП

Снимут с рейса: на борту самолета с Навальным случилось ЧП
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Об инциденте сообщили СМИ

Самолет лоукостера, на котором оппозиционер Алексей Навальный собирается вернуться в Россию, уже готов к вылету.

На борту – практически все пассажиры. Ждут только блогера. Его привезли в аэропорт на черной "Ауди" с мигалками. В сопровождении была еще одна правительственная машина.

Тем временем DW сообщает, что на борту самолета – неадекватный пассажир. Он агрессивно себя ведет, его снимут с рейса.

Корреспондент издания передает, что Навальный в самолете. Его место – в 13 ряду. Навальный с женой прилетит в Москву около 19:30. Видео из аэропорта публикует телеграм-канал Mash.

Владимир Соловьев тем временем показал, что происходит во Внуково. На видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале ведущий, видно, как к терминалу идут люди с букетами цветов.

"Цветы для берлинского пациента?" – иронично вопрошает Соловьев в подписи к видео.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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