Навального задержали в Шереметьеве

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Представители ФСИН сделали официальное заявление по возвращении Алексея Навального в Россию. Оппозиционер задержан. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Блогера на паспортном контроле попросили пройти вместе с ними полицейские. Кадры задержания появились в Сети.
Ранее сообщалось, что самолет с Навальным по техническим причинам не смог сесть во Внукове. Воздушное судно приземлилось в Шереметьеве.
РИА Новости сообщает, что Навальный будет под стражей до тех пор, пока суд не изберет меру пресечения.
Как отметили в УФСИН, блогер "с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока".
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