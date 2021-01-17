Навального задержали в Шереметьеве

На паспортном контроле блогера увели полицейские

Представители ФСИН сделали официальное заявление по возвращении Алексея Навального в Россию. Оппозиционер задержан. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Блогера на паспортном контроле попросили пройти вместе с ними полицейские. Кадры задержания появились в Сети.

Ранее сообщалось, что самолет с Навальным по техническим причинам не смог сесть во Внукове. Воздушное судно приземлилось в Шереметьеве.

РИА Новости сообщает, что Навальный будет под стражей до тех пор, пока суд не изберет меру пресечения.

Как отметили в УФСИН, блогер "с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока".