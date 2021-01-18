По некоторым направлениям в пределах нашей страны стоимость полетов снизилась на 30 - 40%

В России заметно подешевели авиабилеты. Цены на них в среднем упали до 6 702 руб., то есть на 14%, приводит данные Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

По некоторым направлениям в пределах страны с 1 января по 31 декабря 2020 года стоимость полетов снизилась на 30-40% по сравнению с 2019-м. Таковы результаты проведенного специалистами анализа.

Наибольшее сокращение цен на авиабилеты – до 45%, или до менее 6 тыс. руб. – замечено по маршруту из Уфы в Анапу. Из Москвы в Орск можно было улететь дешевле на 43% – за 5 тыс. руб., а в Курган – на 41%, за 3,8 тысяч. За полет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург платить надо было 4,9 тыс. рублей. За полет рейсом "Санкт-Петербург – Апатиты" требовалось выложить меньше на 40% – 4,8 тыс. руб., приводит данные сервиса РИА "Новости".

Еще больше упали цены на маршруты из Москвы в Воронеж (на 39%), Новокузнецк (на 36%), Ставрополь (на 35%), Ижевск (на 34%), Екатеринбург (на 32%), Новосибирск и Красноярск (на 32%), Санкт-Петербург (на 31%) и Череповец (на 30%). Авиабилеты на маршруты из Северной столицы подешевели в среднем на 30-39%. Они затронули направления в Астрахань, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Геленджик, Курск, Новосибирск, Саратов, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.

Также упала стоимость перелетов на некоторые популярные морские курорты. Как отмечает телеканал "360", из Красноярска в Анапу можно было добраться, уплатив меньше на 35%, из Уфы в Сочи – на 32%, из Самары в Анапу на 31%, а из Челябинска в Анапу на 30%.

Летом эксперты прогнозировали резкий рост цен на авиабилеты. Подорожание объясняли увеличением стоимости топлива для самолетов на 18 – 62%

