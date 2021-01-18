Авиабилеты в России сильно упали в цене

Авиабилеты в России сильно упали в цене
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
По некоторым направлениям в пределах нашей страны стоимость полетов снизилась на 30 - 40%

В России заметно подешевели авиабилеты. Цены на них в среднем упали до 6 702 руб., то есть на 14%, приводит данные Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". 

По некоторым направлениям в пределах страны с 1 января по 31 декабря 2020 года стоимость полетов снизилась на 30-40% по сравнению с 2019-м. Таковы результаты проведенного специалистами анализа.

Наибольшее сокращение цен на авиабилеты – до 45%, или до менее 6 тыс. руб. – замечено по маршруту из Уфы в Анапу. Из Москвы в Орск можно было улететь дешевле на 43% – за 5 тыс. руб., а в Курган – на 41%, за 3,8 тысяч. За полет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург платить надо было 4,9 тыс. рублей. За полет рейсом "Санкт-Петербург – Апатиты" требовалось выложить меньше на 40% – 4,8 тыс. руб., приводит данные сервиса РИА "Новости". 

Еще больше упали цены на маршруты из Москвы в Воронеж (на 39%), Новокузнецк (на 36%), Ставрополь (на 35%), Ижевск (на 34%), Екатеринбург (на 32%), Новосибирск и Красноярск (на 32%), Санкт-Петербург (на 31%) и Череповец (на 30%). Авиабилеты на маршруты из Северной столицы подешевели в среднем на 30-39%. Они затронули направления в  Астрахань, Белгород, Воронеж, Екатеринбург,  Геленджик, Курск, Новосибирск, Саратов, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.

Также упала стоимость перелетов на некоторые популярные морские курорты. Как отмечает телеканал "360", из Красноярска в Анапу можно было добраться, уплатив меньше на 35%, из Уфы в Сочи – на 32%, из Самары в Анапу на 31%, а из Челябинска в Анапу на 30%.

Летом эксперты прогнозировали резкий рост цен на авиабилеты. Подорожание объясняли увеличением стоимости топлива для самолетов на 18 – 62%

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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А как же они не упадут, например дикое правило России о наличии справки из СЭС что вы не были в контакте с ковидными людьми.
Еду я в метро а кто то едет в больницу, а у него ковид обнаружится.
Как СЭС определит???
Лечу из другой страны в санаторий, та же справка нужна где я ееивозьму если лечу из Австралии, Египта.....?
Маразм или нет?
Откуда кто знает с кем ты ехал в метро, грипозным? ковидным? сифилисным? гонорейным? прокаженым???
Или СЭС стоит и каждого человека в стране отслеживает?
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