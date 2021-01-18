Украинцы наплевали на закон о мове

Украинцы наплевали на закон о мове
Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Жители Незалежной не готовы отказаться от языка повседневного общения в магазинах

Украинцы не спешат исполнять закон об обязательном общении на украинском языке в сфере услуг. Он вступил в силу 16 января. Однако рейды по магазинам показывают, что покупатели и продавцы не готовы ломать себя по прихоти властей.

В небольших магазинчиках Одессы про закон, обязывающий обслуживать клиентов исключительно на мове, даже не слышали. По крайней мере, так утверждают местные продавцы, продолжающие говорить на русском. В магазинах крупных торговых сетей на мову перешла примерно половина работников торговых залов, сообщает "КП" со ссылкой на коллег из издания "Одесская жизнь".

В Харькове на русском продолжают обслуживать на автозаправках. Сотрудники АЗС о законе знают, но поясняют, что им сложно перейти на украинский – русский привычнее.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский лично проверил исполнение закона в Киеве – и убедился, что продавцы используют тот язык, на котором говорили и раньше.

"Был на рынке, и понял, что какими-то 30 оперуполномоченными тут не справиться",

написал он в своем Телеграм-канале, предложив штрафовать мясников, не исполняющих языковые предписания. Нардеп от "Слуги народа" отметил, что экс-президент Петр Порошенко приписал закон о мове себе в заслуги, при этом "не заметив", что данную норму законодатели решили не распространять на себя – из текста законопроекта было вычеркнуто упоминание парламента Украины как места, где все обязаны говорить по-украински.

Ранее украинцев призвали сообщать, куда следует, о случаях нарушения закона о госязыке. О том, как правильно писать доносы, была составлена инструкция.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Путь Прибалтики, на русском нельзя, а туристов на немецком, английском, французском, итальянском, швейцарском, турецком, арабском, казахским, японском, корейском, китайским ,...,,,,
они обслужить не могут, требуют местный, а я не знаю латышкский, эстонский или литовский, точно такая же ситуация и на Украине.
Я больше не езжу в Прибалтику из моего личного притеснения гражданами той же Латвии не понимающие немецкого, но требующие знание латышского, жена пробовала перейти на французский и итальянский, но увы это непробиваемая стена, только латышский, мы великая Латвия.
Украина, будет так же
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