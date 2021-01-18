Украинцы наплевали на закон о мове

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Украинцы не спешат исполнять закон об обязательном общении на украинском языке в сфере услуг. Он вступил в силу 16 января. Однако рейды по магазинам показывают, что покупатели и продавцы не готовы ломать себя по прихоти властей.
В небольших магазинчиках Одессы про закон, обязывающий обслуживать клиентов исключительно на мове, даже не слышали. По крайней мере, так утверждают местные продавцы, продолжающие говорить на русском. В магазинах крупных торговых сетей на мову перешла примерно половина работников торговых залов, сообщает "КП" со ссылкой на коллег из издания "Одесская жизнь".
В Харькове на русском продолжают обслуживать на автозаправках. Сотрудники АЗС о законе знают, но поясняют, что им сложно перейти на украинский – русский привычнее.
Депутат Верховной рады Максим Бужанский лично проверил исполнение закона в Киеве – и убедился, что продавцы используют тот язык, на котором говорили и раньше.
"Был на рынке, и понял, что какими-то 30 оперуполномоченными тут не справиться",
– написал он в своем Телеграм-канале, предложив штрафовать мясников, не исполняющих языковые предписания. Нардеп от "Слуги народа" отметил, что экс-президент Петр Порошенко приписал закон о мове себе в заслуги, при этом "не заметив", что данную норму законодатели решили не распространять на себя – из текста законопроекта было вычеркнуто упоминание парламента Украины как места, где все обязаны говорить по-украински.
Ранее украинцев призвали сообщать, куда следует, о случаях нарушения закона о госязыке. О том, как правильно писать доносы, была составлена инструкция.
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