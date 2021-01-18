Полученная из двух составляющих смесь действует безотказно

Создать простое средство для очистки сантехники легко и быстро можно. Для этого уже есть проверенный способ.

Получить такую нежидкую смесь реально из двух составляющих. Она безотказно действует на известковый налет, не течет, не имеет резкого химического запаха. К тому же это не порошок.

Одним из составляющих такого средства является зубная паста. С ее помощью можно избавиться от небольшого известкового налета. А если такового много, то к ней следует добавить всего один ингредиент – сыпучую лимонную кислоту.

Для очистки двух кранов, смесителя и унитаза потребуется: 1 ст. л. зубной пасты (для пены), 1/2 ст. л. порошка лимонной, кислоты, 1 ст. л. ложка воды, непищевая плошка, перчатка, губка для посуды или старая зубная щетка.

Способ получения средства и его применения

В плошку нужно выдавить указанное количество пасты. Затем добавить к ней лимонную кислоту. Рукой в перчатке это надо размешать до образования пены, после чего добавить воду. На выходе получается едва ли не полная плошка средства гремучего содержания.

Его следует нанести губкой (или старой зубной щеткой) на загрязненные поверхности и оставить минут на пять. Потом хорошенько протереть сильно запущенные места губкой и тщательно, не жалея воды, чтобы не осталось разводов, промыть. Пятен и загрязнений не останется. Краны, смеситель и унитаз заблестят.

Таким же средством можно очистить от известковых разводов также кафельную плитку. Только воды придется взять раза в четыре больше.

Ранее "Утро.ру" писало, как очистить ванну и раковину добела. Это можно сделать с помощью соды.