Похищенный сторонниками Трампа ноутбук спикера парламента США пытались переправить в Россию – СМИ

Похищенный сторонниками Трампа ноутбук спикера парламента США пытались переправить в Россию – СМИ
Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
ФБР располагает показаниями свидетеля

Американка Райли Джун Уильямс вынесла из Капитолия ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чтобы передать его в Россию. Об этом заявил свидетель, знакомый с Уильямс.

По его словам, он видел, как девушка что-то прихватила в кабинете Пелоси – "ноутбук или жесткий диск". В дальнейшем она хотела выгодно продать тайны известной демократки.

"Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР (Службе внешней разведки РФ)",

пишет Politico со ссылкой на ФБР. По данным издания, сделка сорвалась, но Уильямс скрывается, поэтому не известно, у нее ли ноутбук или он вообще уже уничтожен.

В ФБР заявили, что изучают показания свидетеля. Пока на Уильямс заведено дело по обвинению в незаконном проникновении в Капитолий и хулиганских действиях.

Ранее в краже ноутбука Пелоси обвинялся53-летний американец Кристофер Стэнтон Джорджия, но спустя несколько дней после штурма Капитолия он был найден мертвым в подвале собственного дома.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, протестуя против объявления Джо Байдена победителем выборов. Дело дошло до погромов и столкновений с полицией. После этого Пелоси заявила, что акция была устроена в угоду Кремлю.

Николай ВИКТОРОВ

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