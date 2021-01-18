Недуг протекал у министра иностранных дел РФ в легкой форме

Сергей Лавров признался, что перенес COVID-19. Глава МИД РФ отметил, что тяжелых осложнений или симптомов у него было.

Как передает РИА "Новости", у Лаврова есть антитела. Министр также высказался о том, будет ли он делать прививку от коронавируса. По его словам, сначала он проконсультируется с врачами, а потом примет решение.

С 18 января вакцинироваться смогут уже все слои населения страны.