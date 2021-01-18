Лавров переболел коронавирусом

Недуг протекал у министра иностранных дел РФ в легкой форме

Сергей Лавров признался, что перенес COVID-19. Глава МИД РФ отметил, что тяжелых осложнений или симптомов у него было. 

Как передает РИА "Новости", у Лаврова есть антитела. Министр также высказался о том, будет ли он делать прививку от коронавируса. По его словам, сначала он проконсультируется с врачами, а потом примет решение. 

С 18 января вакцинироваться смогут уже все слои населения страны. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Захарова велела Западу заняться своими проблемами из-за слов о Навальном

Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена

Привлекут Украину: Пушков обозначил методы борьбы США с Россией

Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей