В области воздух прогреется до 0°C

В Москве и области сильно потеплеет. Об этом предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Воздух в столичном регионе прогреется до 0°C. Произойдет это не сразу, а ближе к выходным, отметила синоптик.

По ее словам, в ночь на 19 января в Москве и Подмосковье ожидается мороз до -20...-22°C. Днем столбики термометров поднимутся до -12...-14°C, уточнила Позднякова в комментарии РИАМО.

Затем начнется рост температуры. Уже днем в четверг, 21 января, она не опустится ниже -5°C. Однако будет обильный снегопад.

В следующие два дня градусники покажут ноль. А в выходные ожидаются дожди и мокрый снег, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



