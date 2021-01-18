Никаких повреждений самолета выявлено не было

Новейший пассажирский лайнер МС-21, разработанный российскими специалистами, закатился за установленные пределы взлетной полосы в аэропорту "Жуковский" в Подмосковье. Об этом стало известно сегодня, 18 января.

Согласно приведенным данным, лайнер находился на экспериментальном летном задании, которое проводил экипаж испытателей. После совершенной посадки судно вышло за ВПП, однако никаких повреждений не было выявлено.

Все члены экипажа остались целы, передает "Интерфакс".

По мнению специалистов, причиной инцидента могли стать погодные условия, которые привели к обледенению полосы. Жуковский работает в штатном режиме, пишет МИР24.

Отметим, что старт серийного производства лайнеров должен начаться в конце текущего года. Причиной переноса стали, в том числе, экономические ограничения, вынесенные Соединенными Штатами. Белый дом ввел санкции против "Аэрокомпозита", что спровоцировало на какое-то время прекращение поставок композитного материала, необходимого для создания судна. В настоящее время поставщиком является ОЭЗ "Алабуга".

Первый полет МС-21 состоялся в декабре прошлого года. Разработанный российскими специалистами лайнер впервые поднялся в воздух с полосы Иркутского авиазавода. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что срок первого испытания пассажирского самолета был заранее обговорен "Ростехом".