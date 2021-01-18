Причиной стали нарушения оппозиционером испытательного срока

Алексея Навального отправили под стражу на 30 суток. Такое решение было принято на выездном заседании суда, которое прошло сегодня в отделе полиции в Химках.

В МВД объяснили, что оппозиционер неоднократно нарушал правила условного заключения и с января по август 2020 года семь раз проигнорировал обязательную регистрацию. После инцидента в Томске он не отмечался ни разу, передает Life.ru.

Навального арестовали до 15 февраля. Где именно он будет находиться под стражей, не уточняется, пишет URA.RU. Решение о том, заменят ли оппозиционеру условный срок на реальный, будет принято 29 января в Симоновском суде Москвы.

Напомним, что Навального задержали накануне в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии. ФСИН объяснила, что он находился в розыске с конца декабря за многократные нарушения испытательного срока. Он был обязан являться на регистрацию в органы не реже двух раз в месяц, однако за последний год оппозиционер пропускал обязательную регистрацию как минимум шесть раз. Из-за этого суд намерен рассмотреть дело о замене меры пресечения Навального на реальный срок.