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В ходе весенней сессии депутаты Мособлдумы поднимут тему, касающуюся бессрочного бесплатного проезда на общественном транспорте для волонтеров. Данная льгота действовала в прошлом году, однако с наступлением нового года она была аннулирована.
По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, оказание мер поддержки волонтеров является важной задачей для правительства, передает пресс-служба Мособлдумы.
"Волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья", – отметил госдеятель.
Сообщается, что данную тему обсудят в ходе круглого стола профильного Комитета. Также депутаты обсудят и другие идеи по поддержке волонтеров, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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