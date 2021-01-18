Также депутаты рассмотрят другие возможные меры поддержки волонтеров

В ходе весенней сессии депутаты Мособлдумы поднимут тему, касающуюся бессрочного бесплатного проезда на общественном транспорте для волонтеров. Данная льгота действовала в прошлом году, однако с наступлением нового года она была аннулирована.

По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, оказание мер поддержки волонтеров является важной задачей для правительства, передает пресс-служба Мособлдумы.

"Волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья", – отметил госдеятель.

Сообщается, что данную тему обсудят в ходе круглого стола профильного Комитета. Также депутаты обсудят и другие идеи по поддержке волонтеров, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".