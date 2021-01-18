Жителя Киргизии обвинили в подготовке теракта в Москве

Мужчину задержали полтора года назад

Расследование по делу о подготовке теракта в Москве завершено. Его направили в суд, сообщили в Следственном комитете.

В октябре 2019 года в столичном регионе задержали уроженца Киргизии, которого обвинили в пропаганде терроризма и подготовке преступления. Следствие установило, что с 2018 года мужчина публиковал пропагандистские материалы в соцсетях, а спустя год прибыл в Москву, где уже искал сообщников и выбирал место преступления, говорится на сайте СК.

Полиции удалось задержать злоумышленника, таким образом, предотвратив теракт. Мужчину обвинили в совершении трех эпизодов преступлений, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".