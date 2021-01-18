Twitter заблокировал аккаунт призывавшей к импичменту Байдена конгрессвумен

Twitter заблокировал аккаунт призывавшей к импичменту Байдена конгрессвумен
Фото: ImageSPACE /MediaPunch via www.i/ Aftonbladet/Tt/www.globallookpress.com
Аккаунт политика забанили вслед за соцсетями Трампа

Члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, которая собиралась подготовить статьи для выдвижения импичмента Джо Байдену после его инаугурации, забанили в Twitter. На это обратили внимание пользователи соцсети.

"Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, собиравшейся инициировать импичмент Байдена на следующий день после инаугурации",

написал Вадим Радченко в на своей странице.

Несколько дней назад эфире телеканала Newsmax конгрессвумен заявила:

"21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена".

По ее мнению, Байдена могут подкупить иностранные правительства и украинские энергетические компании. Президент США же не должен злоупотреблять полномочиями, говорила ранее Грин. Упомянув о связи Байдена с Украиной, республиканка не уточнила, какие именно обвинения она планирует выдвинуть.

Джо Байден. Фото: Jerker Ivarsson / Aftonbladet/Tt/www.globallookpress.com

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа после обвинений политика в том, что он спровоцировал беспорядки у Капитолия в Вашингтоне 6 января. Сторонники бывшего президента вломились в здание, в результате чего погибли несколько человек.

После удаления Трампа из Twitter руководство соцсети принялось и за тех, кто его поддерживал. В итоге сторонники политика общались в Parler. Кроме того, Google и Apple удалили приложение из своих магазинов, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.

Карина СИРАЗОВА

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