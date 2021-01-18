Объект рухнет в результате смещения тектонических плит после подземных толчков

В Незалежной не устали думать и говорить о судьбе Крымского моста. После долгого затишья, там снова предсказали российскому транспортному переходу разрушение из-за возможного землетрясения. На этот раз в роли Ванги выступил замдиректора Института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

В интервью для американского иноагента "Крым. Реалии", являющегося проектом финансируемого Госдепом США "Радио Свобода", ученый отметил, что под мостом проходит граница раздела двух тектонических плит. В случае их смещения, объект рухнет, считает пан Кендзера.

"Подземные толчки, которые были в Анапе, очень четко показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", – пояснил эксперт.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января в Ялте произошли подземные толчки магнитудой до трех баллов. О природном явлении рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман. По его словам, достаточно легкие толчки ощутили жители Южного берега Крыма.

Добавим, разные эксперты, политики, а также всевозможные "воины света" Незалежной регулярно следят за функционирование нашего моста. До ввода его в строй объект сначала в упор не видели, а после начала эксплуатации в соборной переход "хоронят" – то он рухнет в результате землетрясения, то его снесут глыбы льда, то по нему ударят новой старой украинской ракетой "Нептун", в случае якобы нападения России на Украину.

