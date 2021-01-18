Низкая температура воды превращает одежду в рассадник микробов

Не так давно специалисты Института гигиены и общественного здоровья в Бонне сделали исследование, по итогам которого выяснилась опасность стирки белья в машине при невыоких температурах. Об этом рассказала российская телеведущая Елена Малышева.

В детской больнице Бонна выявили массовую вспышку отравлений, вызванную бактериями Klebsiella oxytoca. У детей обнаружили менингит, пневмонию и множество инфекций. Источником заражения оказалась стиральная машина, куда складывали всю одежду новорожденных малышей. Аппарат использовался экономно – температуру воды не поднимали выше 60 градусов. Когда машину убрали, заражение сошло на нет.

Авторы отметили, что для пожилых людей, а также тех, кто страдает от инфекций, стиральная машина может представлять опасность. Для того, чтобы избежать заражения, необходимо стирать белье при температуре от 60 градусов, использовать дезинфекторы, а саму машину промывать антибактериальными средствами после стирки.

Теледоктор также сообщила, что особого внимания требуют влажные полотенца, передает портал "Здоровье".

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